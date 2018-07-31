Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.07.2018, 12:19

У водителя Hummer принудительно отобрали образцы для экспертизы

У водителя Hummer принудительно отобрали образцы для экспертизы - Фото
Суд (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Островский прошел тест на Драгере во время задержания и отказывался предоставить дополнительные биологические образцы

Реклама
Реклама

У водителя Hummer, сбившего 24 июля 10-летнюю девочку на переходе в Киеве, принудительно отобрали образцы для экспертизы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

30 июля Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отборе биологических образцов у водителя Hummer. В тот же день эксперт Киевского городского бюро СМЭ выполнил решение суда. Адвокат Островского о процедуре уведомлен.

Ранее Островский отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, необходимые в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от лица подозреваемого. 

После задержания водитель Hummer проходил тест на Драгере, алкотестер не показал наличия алкоголя в крови. Островского доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Читайте также: "Он не скрывался": отец водителя Hummer рассказал свою версию

По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.

24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание. В следственном отделе ГУНП в Киеве открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения". 26 июля Шевченковский районный суд арестовал Кирилла Островского на два месяца. 

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, киев, ребенок, погиб, экспертиза, кирилл островский, образцы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Суд над водителем Hummer: Островский частично признал свою вину
Киев Суд над водителем Hummer: Островский частично признал свою вину
Сбившие мальчика на велосипеде полицейские были трезвыми - тест
Киев Сбившие мальчика на велосипеде полицейские были трезвыми - тест
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 