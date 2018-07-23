Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 12:27

В Киеве грузовик влетел в здание кафе - фото

В Киеве грузовик влетел в здание кафе - фото - Фото
Фото: скриншот с видео

СМИ сообщают, что водитель автомобиля сбежал с места происшествия

Реклама
Реклама

В Киеве грузовик въехал в здание кафе. Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь на 23 июля, около 2:00, на улице Искровской в Соломенском районе столицы. 

В момент аварии никого не было в помещении, пострадавших нет.

Телеканал 112 Украина уточняет, что в автомобиле были трое мужчин, они сбежали с места происшествия.

Также сказано, что охрана прибыла, когда сработала сигнализация, на месте работают полицейские.

"В кафе повсюду разбитые стекла, разбитые окна, сломаны элементы интерьера. Владелец кафе говорит, что задание застраховано, однако из-за того, что полиция записала это как ДТП, страховая компания не выплатит компенсацию", - сказано в сообщении телеканала. 

Вчера, 22 июля, в Петропавловской Борщаговке под Киевом машина полиции упала в речку во время погони за мопедом.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, киев, авария, грузовик, кафе, соломенский район
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Во Львове неизвестный выстрелил в уличную скрипачку и скрылся
Происшествия Во Львове неизвестный выстрелил в уличную скрипачку и скрылся
В РФ 17 тюремщиков отстранили за жестокое избиение заключенного
Мир В РФ 17 тюремщиков отстранили за жестокое избиение заключенного
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 