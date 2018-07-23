В Киеве грузовик влетел в здание кафе - фото

Фото: скриншот с видео

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СМИ сообщают, что водитель автомобиля сбежал с места происшествия

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В Киеве грузовик въехал в здание кафе. Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь на 23 июля, около 2:00, на улице Искровской в Соломенском районе столицы.

В момент аварии никого не было в помещении, пострадавших нет.

Телеканал 112 Украина уточняет, что в автомобиле были трое мужчин, они сбежали с места происшествия.

Также сказано, что охрана прибыла, когда сработала сигнализация, на месте работают полицейские.

"В кафе повсюду разбитые стекла, разбитые окна, сломаны элементы интерьера. Владелец кафе говорит, что задание застраховано, однако из-за того, что полиция записала это как ДТП, страховая компания не выплатит компенсацию", - сказано в сообщении телеканала.

Вчера, 22 июля, в Петропавловской Борщаговке под Киевом машина полиции упала в речку во время погони за мопедом.