Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.07.2018, 19:39

В Киеве на переходе Volkswagen насмерть сбил женщину - СМИ

В Киеве на переходе Volkswagen насмерть сбил женщину - СМИ - Фото
Фото: espreso.tv

Авария случилась на проспекте Академика Королева

Реклама
Реклама

Сегодня в Киеве, в Святошинском районе внедорожник Volkswagen Tiguan сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщают Вартові еспресо.

Авария случилась на проспекте Академика Королева.

По данным издания, женщина возрастом около 30 лет переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и протащил около 10 метров.

После этого Volkswagen столкнулся с автобусом Peugeot, который стоял на тротуаре. От удара легковушку отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом.

Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

В 2017 году из 1324 человек, признанных виновными в совершении смертельных ДТП, к лишению свободы были приговорены 276 человек. 

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, киев, женщина, авария, Volkswagen
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Суд над водителем Hummer: Островский частично признал свою вину
Киев Суд над водителем Hummer: Островский частично признал свою вину
"Он не скрывался": отец водителя Hummer рассказал свою версию
Киев "Он не скрывался": отец водителя Hummer рассказал свою версию
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 