В Киеве первокурсник порезал двух студентов НАУ - прокуратура

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17-летний студент может получить до 8 лет лишения свободы

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В Киеве 17-летний студент одного из вузов в общежитии нанес ножевые ранения двум студентам Национального авиационного университета. Ему объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации правоохранителей, 1 сентября, примерно в час ночи молодой человек пытался проникнуть в общежитие НАУ, расположенное на ул. Нежинской. У входа у него возник конфликт со студентами, проживающими в этом общежитии, которые отказались пускать его внутрь.

После этого молодой человек достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения, сообщили в прокуратуре. Один из них получил легкие телесные повреждения, другой – тяжкие.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На днях в итальянском городе Каннето-суль-Ольо женщина с ножом набросилась на посетителей муниципального музея. В результате инцидента погибла библиотекарь, три человека получили ранения и травмы.