В Киеве похитили человека: по данным СМИ - сына дипломата Ливии

В Киеве на улице Тургеневской неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись. Полиция ввела план "перехват", сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.
Сообщение о похищении поступило в полицию от свидетелей около 12:00.
Правоохранители разыскивают автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.
Начато уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.
Издание INSIDER со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что похищенный – сын финансового атташе посольства Ливии 1992 г.р.
При осмотре места происшествия, по данным издания, обнаружен и изъят паспорт гражданина Ливии на имя Абдусалам.
20 июня Оболонский суд Киева вынес приговор 21-летней жительнице Киева, которая в прошлом году похитила младенца из коляски в детском саду Оболонского района. Суд приговорил ее к ограничению свободы сроком на 2 года.