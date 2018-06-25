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25.06.2018, 17:10

В Киеве похитили человека: по данным СМИ - сына дипломата Ливии

В Киеве похитили человека: по данным СМИ - сына дипломата Ливии - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители разыскивают автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета

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В Киеве на улице Тургеневской неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись. Полиция ввела план "перехват", сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.

Сообщение о похищении поступило в полицию от свидетелей около 12:00.

Правоохранители разыскивают автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Начато уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

Издание INSIDER со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что похищенный – сын финансового атташе посольства Ливии 1992 г.р.

При осмотре места происшествия, по данным издания, обнаружен и изъят паспорт гражданина Ливии на имя Абдусалам.

20 июня Оболонский суд Киева вынес приговор 21-летней жительнице Киева, которая в прошлом году похитила младенца из коляски в детском саду Оболонского района. Суд приговорил ее к ограничению свободы сроком на 2 года.

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Теги: похищение, ливия, дипломат, тургеневская, Volkswagen Golf
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