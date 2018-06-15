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15.06.2018, 06:31

В Киеве полиция помешала пьяному консулу РФ сесть за руль: фото

В Киеве полиция помешала пьяному консулу РФ сесть за руль: фото - Фото
Фото: facebook.com/lunkovaalyona

Инцидент произошел в центре столицы

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В Киеве сотрудники полиции помешали руководителю консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину сесть за руль после того, как он употреблял алкоголь в одном из ресторанов. Об этом у себя в Facebook cообщила журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова.

"Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице", - отметила Лунькова.

По ее словам, она заметила Заворина в одном из грузинских ресторанов за употреблением спиртных напитков, после этого он сел за руль автомобиля с дипломатическими номерами.

"Поехали за ним. Вызвали полицию (правда, только с четвертого раза смогла дозвониться). Зато приехали быстро. Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может", - подчеркнула журналист.

1 апреля 2018 года в Киеве на улице Нижний Вал примерно в 00:30 произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России Volkswagen и автомобиля такси KIA.

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Теги: киев, Иван Заворин, пьяный консул РФ
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