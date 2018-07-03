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03.07.2018, 14:43

В Киеве закрывают трамвайный маршрут до Пущи-Водицы

В Киеве закрывают трамвайный маршрут до Пущи-Водицы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На этот период Киевпастранс запустит автобус № 12Т

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В Киеве как минимум до 13 июля закрывают трамвайный маршрут с Контрактовой площади до Пущи-Водицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

Согласно сообщению, движение трамваев маршрута № 12 закрывается, а трамваи маршрута № 17 будут курсировать от ул. Иорданской до пл. Тараса Шевченко.

На этот период Киевпастранс запустит автобус № 12Т по маршруту: Площадь Шевченко – Минское шоссе – Кольцевая дорога - ул. Городская – ул. Максименко – 5 линия – ул. Юнкерова – 7 линия – ул. Квитки Цисык – ул. Селянская.

Отмечается, что на этом маршруте пассажиры могут ездить по месячным проездным, приобретенным для проезда в трамвае.

Также будет увеличено количество подвижного состава на трамвайном маршруте № 19, сообщили в Киевпасстрансе.

Киев получил партию новых низкопольных трамваев Электрон T5B64 повышенной комфортности с пониженным уровнем вибрации и шума, системой кондиционирования салона и кабины водителя. 

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Теги: трамвай, Пуща-Водица, Киевпасстранс, контрактовая площадь
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