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02.08.2018, 17:41

В Киевской области двое россиян избили местных жителей - полиция

В Киевской области двое россиян избили местных жителей - полиция - Фото
Фото: facebook.com/pol.kievregion

Молодым людям сделали замечание о незаконном вылове рыбы в водоеме, который арендует местный житель

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В селе Саливонки Васильковского района Киевской области двое граждан РФ жестоко избили двух местных жителей из-за замечания по поводу вылова рыбы в водоеме, которое арендует один из них. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По версии полиции, местный житель сделал замечание двум молодым людям, которые ставили рыболовные сетки на арендуемом им водоеме. После этого неизвестные набросились на 59-летнего мужчину и жестоко избили. У него диагностировали травму головы и грудной клетки.

Замечание молодым людям сделал еще один местный житель. Они избили и его тоже, после чего топором и битой повредили его автомобиль ВАЗ-2101, сообщили в полиции.

Полицейские задержали мужчин на одной из местных улиц, когда они ехали в своем автомобиле Volkswagen Golf. Ими оказались граждане России возрастом 19 и 29 лет. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

О задержании иностранцев сообщили в посольство Российской Федерации и консульский отдел МИД Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК. Расследуются мотивы агрессивного поведения молодых людей. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании им меры пресечения. Россиянам грозит лишение свободы до 7 лет.

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Теги: полиция, избиение, россияне, рыбалка, саливонки
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