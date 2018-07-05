В Шевченковском районе Киева застрелили мужчину: фото

В Шевченковском районе Киева застрелили мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу.
Инцидент произошел на улице Щусева. Сейчас оперативники и кинологи с собаками осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
3 июля в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека. Пострадавший был ранен, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, где вскоре он умер.