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05.07.2018, 16:26

В Шевченковском районе Киева застрелили мужчину: фото

В Шевченковском районе Киева застрелили мужчину: фото - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Инцидент произошел на улице Щусева

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В Шевченковском районе Киева застрелили мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу.

Инцидент произошел на улице Щусева. Сейчас оперативники и кинологи с собаками осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. 

 

Фото: kyiv.npu.gov.ua

3 июля в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека. Пострадавший был ранен, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, где вскоре он умер.

 

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Теги: киевская полиция, полиция, ранение, киев, убийство, огнестрельное ранение
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