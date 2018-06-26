В центре Киева пройдет концерт: где и когда ограничат движение

Фото: LIGA.net

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Запрет проезда всех видов транспорта будет действовать 1 июля с 20:00 до 24:00

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1 июля в 21:00 на Софийской площади состоится концерт, в связи с этим временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В центре столицы пройдет концерт в рамках международного проекта "Пути дружбы" под руководством дирижера Рикардо Мути, с участием известного актера Джона Малковича.

Предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицы Владимирской до перекрестка с улицы Малой Житомирской) и на улице Владимирской (от перекрестка с улицы Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) во время концерта - с 20:00 до 24:00.

В концерте примут участие молодежный оркестр Луиджи Керубини, симфонический оркестр и хор Национальной оперы Украины, камерный хор "Кредо", ансамбль классической музыки им. Б. Лятошинского, студенты Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, а также 25 артистов Мариупольского муниципального оркестра"Ренессанс". Хормейстер Большого сводного хора - Богдан Плиш.

"Украину будет представлять одна из лучших современных оперных певиц Людмила Монастырская, а также солистка ведущих театров мира - "Ла Скала" (Милан), "Метрополитен-Опера" (Нью-Йорк) , "Ковент-Гарден" (Лондон) и известный украинский бас Сергей Магера. На Софийской площади прозвучит музыка Джузеппе Верди", - отметили в пресс-службе.

22 июня 2018 года российский рок-музыкант, солист группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, который сейчас находился с гастролями в Киеве, дал бесплатный концерт под открытым небом на столичной Пейзажной аллее.