В Киеве на Дегтяревской горел автобус: видео

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Предварительно установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке

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В Киеве, на улице Дегтяревской во время движения загорелся автобус. Водитель успел выпустить пассажиров, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как уточнили правоохранители, автобус сначала загорелся, а потом взорвался.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке.

Точная причина происшествия будет установлена после проведения экспертиз, сообщили в полиции.

Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.

Видео: LIGA.net

28 мая 2018 года в Будапеште двухэтажный туристический автобус из Украины по пути в местный аэропорт на скорости въехал в ограничитель высоты. В результате ДТП у транспортного средства снесло второй этаж, где находились десятки пассажиров. В ДТП, по предварительным данным, пострадали 28 украинских туристов.

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Теги: киев, автобус, пожар, дегтяревская
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