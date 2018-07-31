В Киеве на острове появился металлический Илья Муромец

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Образ былинного богатыря для памятника на Трухановом острове обеспечил скульптору украинский стронгмен Василий Вирастюк

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Скульптуру былинного богатыря Ильи Муромца доставили и установили на Трухановом острове в Киеве. Об этом вчера, 30 июля, сообщил у себя в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, выложив видео процесса.

Илько Муровец - персонаж украинских былин. Его связывают с древним киевским богатырем Микулой Селяниновичем, которому передал силу бог Святогор.

"Сегодня (вчера, - ред.) утром скульптура, которую в разобранном виде погрузили на большой тягач, отправилась по Киеву из литейной в парк "Муромец". Уже на месте памятник богатырю собирают и начнут устанавливать", - написал он.

Как уточнил мэр, "уникальный памятник создан по самым современным технологиям", а работал над ним молодой скульптор Владимир Журавель. 

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"Уже в конце недели в парке "Муромец", где обустроили первую очередь зоны отдыха, можно будет оценить величественного Илью Муромца. Ведь памятник будет 11 метров в высоту - вместе с холмом и гранитным постаментом", - обещает Кличко.

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Теги: киев, памятник, Труханов остров, скульптура, илья муромец
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