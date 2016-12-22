В квартире у киевлянина полиция обнаружила схрон оружия: фото

По данным полиции, оружие предназначалось для дальнейшей продажи на территории Украины. Начато уголовное производство по статье 263 УК Украины

В четверг, 22 декабря, сотрудники департамента уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киеве совместно с СБУ обнаружили в квартире жителя столицы склад оружия. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По месту жительства 53-летнего киевлянина полицейские провели обыски, в ходе которых было изъято: около 60 пистолетов, почти 40 винтовок и более 800 патронов. Кроме того, изъято около 200 единиц холодного оружия, среди которых - охотничьи ножи, мачете и сабли.

Установлено, что обнаруженное оперативниками оружие не зарегистрировано, поэтому каналы его поступления в столицу устанавливаются. По данным полиции, оружие предназначалось для дальнейшей продажи на территории Украины.











Фото: npu.gov.ua

Все изъятые предметы направлены для проведения экспертиз. Их владелец задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, проводятся все необходимые следственные действия.

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