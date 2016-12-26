Стали известны маршруты движения ночных троллейбусов в Киеве

В Киеве с 23:00 до 6:00 будут действовать три ночных троллейбусных маршрута и один автобусный

С 30 декабря 2016 года в Киеве с 23:00 до 6:00 будут действовать три ночных троллейбусных маршрута и один автобусный. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

В частности, вводятся ночные троллейбусные маршруты №91H "Железнодорожный вокзал Центральный - ул. Милославская", №92H "Железнодорожный вокзал Южный - ул. Свободы", №93H" Станция метро "Площадь Льва Толстого" - ул. Чернобыльская", а также ночной автобусный маршрут № 137 "Железнодорожный вокзал Центральный - станция метро "Харьковская".

Трасса следования ночных маршрутов:

№ 91н "Железнодорожный вокзал Центральный - ул. Милославская": ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Дружбы народов - мост им. Патона - просп. Соборности - просп. Мира - ул. Строителей - ул. Освободителей - ул. Перова - просп. Владимира Маяковского (до ул. Милославская) - ул. Владимира Маяковского - ул. Перова - просп. Освободителей - ул. Строителей - ул. Соборности - мост им. Патона - бульв. Дружбы народов - ул. Большая Васильковская - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры;

№ 92н "Железнодорожный вокзал Южный - ул. Свободы": ул. Ползунова (в обратном направлении ул. Георгия Кирпы) - ул. Ивана Огиенко - просп. Воздухофлотский - ул. Победы - ул. Данила Щербаковского - ул. Маршала Гречко - ул. Правды -просп. Василия Порика - просп. Свободы;

№ 93Н "Станция метро "Площадь Льва Толстого" - ул. Чернобыльская": ул. Большая Васильковская - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - ул. Тараса Шевченко - ул. Победы - ул. Академика Палладина - ул. Академика Вернадского - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - просп. Победы - ул. Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская.

Автобус № 137 "Железнодорожный вокзал Центральный - станция метро "Харьковская" будет следовать по маршруту: ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели (в обратном направлении - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского) - ул. Бассейная - бульвар Леси Украинки - ул. Киквидзе - ул. Саперно-Слободская - Южный мост - ул. Николая Бажана - Днепровская набережная - ул. Княжий затон - ул. Петра Григоренко - ул. Анны Ахматовой - ул. Архитектора Вербицкого - ул. Декабристов - ст.м. "Харьковская".

Как сообщалось ранее, столичные власти решили запустить к новогодним праздникам первый ночной маршрут.

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