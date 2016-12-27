Кличко прокомментировал снос незаконных киосков в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко обещал продолжить борьбу с незаконными МАФами, собственники которых не платят деньги в городской бюджет

Городская власть продолжит демонтировать незаконно размещенные МАФы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

"Когда я баллотировался на пост мэра, одним из ключевых моих задач была, в частности, борьба с МАФами. Ведь город - давайте говорить откровенно - просто загажен незаконными торговыми лотками. Современный город не должен напоминать базар", - Подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что в столице большое количество торговых площадей, в том числе на первых этажах жилых домов, которые сдаются в аренду.

"Знаете почему эти площади пустуют? Потому что владельцам МАФов гораздо дешевле незаконно их установить, не платить за аренду и самовольно подключиться к электросетям", - отметил он.

Кличко уточнил, что коммунальные службы уже демонтировали более 7 тыс незаконных МАФов, незаконных осталось еще 6,5 тыс.

Мэр Киева добавил, что за 2016 год отдельные объекты передвижной торговли после проведения конкурса оплатили в городской бюджет по 600 тыс грн - вдвое больше, чем все объекты за прошлый год.

С картой Киева, на которой указаны законные МАФы, которые платят деньги в городской бюджет, можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Что касается снесенных МАФов возле метро Политехнический институт, Кличко отметил, что там были снесены лишь незаконные торговые точки, которые преграждали выход из сквера у лицея.

"На месте снесенных МАФов будет сквер", - подытожил Виталий Кличко.

4 декабря 2016 года коммунальные службы Киева снесли несколько МАФов, которые находились напротив выхода из станции метро Политехнический институт.

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