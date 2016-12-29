СБУ разоблачила схему продажи элитной недвижимости на $20 млн

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости

В Киеве СБУ разоблачила схему незаконного отчуждения и продажи элитной недвижимости стоимостью $20 млн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.





В пресс-службе отметили, что злоумышленники противоправно завладели многоэтажкой в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, рыночная стоимость которых составляет $20 млн.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.

При обысках в офисах, квартирах и их домах оперативники изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность.





Задержанным сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Продолжается следствие.

19 декабря сообщалось, что сотрудники службы безопасности Украины разоблачили группу злоумышленников, которые подделывали паспорта и другие документы, дающие право на беспрепятственное пересечение государственной границы Украины.

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