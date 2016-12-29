ГСЧС: в Киеве во время пожара в частном доме погибли 4 детей

В Днепровском районе Киева сгорел двухэтажный частный дом. Во время тушения спасатели обнаружили тела 3 мальчиков и одной девочки

В четверг, 29 декабря, в Днепровском районе Киева в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Садовая, 27 (Русановские сады) поступило около 12:23. На место были отправлены спасатели.

Пожарные установили, что возгорание произошло в 2-этажном деревянном частном жилом доме на площади около 60 кв м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки - 2005 года рождения.

В 12:51 пожарные локализовали пожар, в 14:40 - ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и спецтехники, а также 14 спасателей.







Фото: kyiv.dsns.gov.ua

До прибытия ГСЧС, медики оказали помощь двум взрослым, которые потом отказались от госпитализации. В больницу доставили 12-летнюю девочку с ожогами.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

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