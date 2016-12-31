До 19 января ежедневно будут работать около 200 экипажей скорой помощи, а по ночам - больше ста

На период новогодних праздников киевские медики переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщил заместитель главы столичной администрации Николай Поворозник в эфире телеканала 112.



Во время праздников будут работать все больницы и травмопункты. Днем работать будут около 200 экипажей скорой помощи, а ночью - больше 100.



"Я уверен, что мы справимся с тем, чтобы вовремя оказывать помощь. Это будет продолжаться до 19 января", - рассказал Поворозник.



С 29 декабря полиция Киева совместно с Национальной гвардией Украины начала работать в усиленном режиме.



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