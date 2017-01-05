В Киеве участник АТО задержал одного из 3 ранивших его грабителей

Грабители ранили мужчину, но он смог задержать одного из преступников и вызвать полицию

В Киеве мужчина, который недавно вернулся из зоны проведения АТО, возвращаясь вечером домой, подвергся нападению трех человек. Об этом говорится в сообщении киевской полиции.

Сейчас с первым подозреваемым уже работает полиция Соломенского района, других подельников - разыскивают.

Как сообщил потерпевший, несколько дней назад он оставил свой автомобиль на стоянке и возвращался домой. К нему подошла женщина и попросила сигарету. Пока военный искал пачку сигарет, к нему подошел неизвестный и начал угрожать ножом. Потом мужчина внезапно почувствовал удар бутылкой по голове сзади. Еще двое нападавших стали избивать потерпевшего, в результате чего он упал в полуподвальное помещение.





Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нанося удары, злоумышленники отобрали у жертвы смартфон и кошелек с деньгами. После чего троица попыталась скрыться с места происшествия.

Пострадавший начал догонять грабителей. Во время преследования правонарушители останавливались и снова угрожали мужчине ножом и бутылкой, но участник АТО смог задержать одного из преступников и вызвал полицию.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель Запорожской области, без постоянного места жительства.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание других соучастников.

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