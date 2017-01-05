USD:  27.04  27.79   EUR:  28.14  29.26  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Прокуратура Киева не разрешила застройку земли у Батыевой горы

05.01.2017 15:57
Решение прокуратуры поддержал Хозяйственный суд города Киева
Прокуратура Киева не разрешила застройку земли у Батыевой горы

Столичная прокуратура помешала застройке земельного участка, который расположен на углу улиц Кудряшова и Людмилы Проценко вблизи Батыевой горы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В сообщении пресс-службы сказано, что вопреки требованиям Земельного кодекса Украины и закона Украины о регулировании градостроительной деятельности, Киевский горсовет в марте 2016 заключил соглашение о возобновлении договора аренды земельного участка с обществом, которое фактически использовало ее в течение 9 лет и не имело права на возобновление договора аренды.

Площадь участка составляет более 2 тысяч квадратных метров, а его стоимость оценивается в 15,5 млн гривень.

В прокуратуре уточнили, что земельный участок является землей рекреационного назначения, но был предоставлен обществу под застройку офисно-жилого комплекса.

Хозяйственный суд города Киева поддержал прокуратуру и признал недействительными соглашения о возобновлении договора аренды, а также отсутствие права на пользование частной структурой указанной землей. 

17 мая 2016 года сообщалось, что государственная архитектурно-строительная инспекция Украины аннулироваларазрешение компании ООО Терра Капитал на строительство жилищного комплекса на улице Никольско-Слободской в Киеве.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 