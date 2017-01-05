Прокуратура Киева не разрешила застройку земли у Батыевой горы

Решение прокуратуры поддержал Хозяйственный суд города Киева

Столичная прокуратура помешала застройке земельного участка, который расположен на углу улиц Кудряшова и Людмилы Проценко вблизи Батыевой горы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В сообщении пресс-службы сказано, что вопреки требованиям Земельного кодекса Украины и закона Украины о регулировании градостроительной деятельности, Киевский горсовет в марте 2016 заключил соглашение о возобновлении договора аренды земельного участка с обществом, которое фактически использовало ее в течение 9 лет и не имело права на возобновление договора аренды.

Площадь участка составляет более 2 тысяч квадратных метров, а его стоимость оценивается в 15,5 млн гривень.

В прокуратуре уточнили, что земельный участок является землей рекреационного назначения, но был предоставлен обществу под застройку офисно-жилого комплекса.

Хозяйственный суд города Киева поддержал прокуратуру и признал недействительными соглашения о возобновлении договора аренды, а также отсутствие права на пользование частной структурой указанной землей.

17 мая 2016 года сообщалось, что государственная архитектурно-строительная инспекция Украины аннулироваларазрешение компании ООО Терра Капитал на строительство жилищного комплекса на улице Никольско-Слободской в Киеве.

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