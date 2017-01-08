Непогода в Киеве: какие машины будет забирать эвакуатор

Коммунальщики в столице просят не парковать личные автомобили у обочин дорог

В Киеве автомобили, которые припаркованы у обочин дорог и мешают расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто у обочин дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - отметили в пресс-службе.

Столичные коммунальщики работают вторые сутки в усиленном режиме.

"Эта работа значительно затруднена низкой температурой воздуха. За последние сутки снегопада работники коммунальной корпорации Киевавтодора использовали рекордные для такого короткого срока 3,3 тысячи тонн песчано-соляной смеси и более 1000 тонн соли. Сейчас из-за низкой температуры воздуха обработка улично-дорожной сети осуществляется песчано-соляной смесью, поскольку соль при таких температурах недостаточно эффективна", - отметили в пресс-службе.

Для уборки улиц и дворов задействовано 258 единиц техники КК Киевавтодор и около 300 единиц техники жилищных организаций.

Бригады ручной уборки в составе 355 человек выполняют очистки остановок общественного транспорта, подходов к подземных и наземных пешеходных переходов, лестничных маршей и тротуаров

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 8 января в столице ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. На дорогах гололедица. Температура в течение суток 10 ° мороза.

8 января сообщалось, что периодически возникали случаи поломок снегоуборочной и вспомогательной техники из-за низкой температуры воздуха.

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