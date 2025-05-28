Украина и Германия заключили соглашение о дальнобойном оружии
Рустем Умеров и Борис Писториус (Фото: Минобороны Германии)

Министры обороны Украины и Германии Рустем Умеров и Борис Писториус подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Об этом говорится в пресс-релизе немецкого оборонного ведомства.

"Германия будет финансировать производство дальнобойного вооружения непосредственно на территории Украины. Соответствующую договоренность оба министра подписали в Берлине. Это соглашение также является продолжением ранее озвученного обещания Германии инвестировать в производство оружия в Украине", – говорится в сообщении.

В Минобороны Германии добавили, что у украинской оборонной промышленности есть еще непривлеченные производственные мощности и технический потенциал для изготовления современных систем.

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