Украина и Германия заключили соглашение о дальнобойном оружии

Это соглашение также является продолжением ранее озвученного обещания Германии инвестировать в производство оружия в Украине

Рустем Умеров и Борис Писториус (Фото: Минобороны Германии)

Министры обороны Украины и Германии Рустем Умеров и Борис Писториус подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Об этом говорится в пресс-релизе немецкого оборонного ведомства.

"Германия будет финансировать производство дальнобойного вооружения непосредственно на территории Украины. Соответствующую договоренность оба министра подписали в Берлине. Это соглашение также является продолжением ранее озвученного обещания Германии инвестировать в производство оружия в Украине", – говорится в сообщении.

В Минобороны Германии добавили, что у украинской оборонной промышленности есть еще непривлеченные производственные мощности и технический потенциал для изготовления современных систем.

Зеленский с 28 мая находится с рабочим визитом в Германии.

Накануне в вечернем видеообращении он сообщал, что провел совещание о возможности Украины зеркально отвечать на российские обстрелы. Речь шла как раз о производстве оружия, в том числе дальнобойного.

На пресс-конференции 28 мая Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.