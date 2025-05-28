Україна та Німеччина уклали угоду про далекобійну зброю

Ця угода також є продовженням раніше озвученої обіцянки Німеччини інвестувати у виробництво зброї в Україні

Рустем Умєров і Борис Пісторіус (Фото: Міноборони Німеччини)

Міністри оборони України та Німеччини Рустем Умєров та Борис Пісторіус підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва. Про це йдеться у пресрелізі німецького оборонного відомства.

"Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійного озброєння безпосередньо на території України. Відповідну домовленість обидва міністри підписали в Берліні. Ця угода також є продовженням раніше озвученої обіцянки Німеччини інвестувати у виробництво зброї в Україні", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Німеччини додали, що українська оборонна промисловість має ще незалучені виробничі потужності та технічний потенціал для виготовлення сучасних систем.