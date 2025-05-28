Україна та Німеччина уклали угоду про далекобійну зброю
Міністри оборони України та Німеччини Рустем Умєров та Борис Пісторіус підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва. Про це йдеться у пресрелізі німецького оборонного відомства.
"Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійного озброєння безпосередньо на території України. Відповідну домовленість обидва міністри підписали в Берліні. Ця угода також є продовженням раніше озвученої обіцянки Німеччини інвестувати у виробництво зброї в Україні", – йдеться у повідомленні.
У Міноборони Німеччини додали, що українська оборонна промисловість має ще незалучені виробничі потужності та технічний потенціал для виготовлення сучасних систем.
- Зеленський з 28 травня перебуває з робочим візитом у Німеччині.
- Напередодні у вечірньому відеозверненні він повідомляв, що провів нараду щодо спроможності України дзеркально відповідати на російські обстріли. Йшлося як раз про виробництво зброї, зокрема далекобійної.
- На пресконференції 28 травня Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.