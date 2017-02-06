Обвал дома в Киеве: подозреваемого отправили под домашний арест

Голосеевский суд отправил под домашний арест мужчину, которого подозревают в руководстве нелегальными строительными работами в Киеве

Подозреваемому в деле об обрушении дома на улице Богдана Хмельницкого в Киеве избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение в понедельник, 6 февраля, принял Голосеевский суд Киева, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно постановлению, подозреваемому запрещено покидать свое жилище в ночное время - с 22:00 вечера до 06:00 утра. Кроме того, суд возложил на 50-летнего мужчину другие процессуальные обязанности.

Ему инкриминируется ч. 3 ст. 270-1 (повреждение объектов ЖКХ, повлекшее гибель людей) и ч. 2 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия) УК Украины.

Ранее прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, по указанию которого в доме по улице Богдана Хмельницкого велись незаконные строительные работы, приведшие к обрушению здания и гибели людей.

25 февраля 2016 года в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого,12 вследствие нелегальных строительных работ, рухнул нежилой дом. В результате обвала погибли двое человек. Дом был построен примерно в 1935 году, людей из него отселили еще в 2014 году.

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