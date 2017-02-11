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Пожар на радиорынке потушили: есть пострадавший

11.02.2017 16:05
Один человек обратился к врачам с легкой степенью отравления, но от госпитализации отказался
Пожар на радиорынке потушили: есть пострадавший
Фото: соцсети

Пожар на радиорынке в Киеве потушили. Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве Александр Макушенко в эфире телеканала 112.

В ГСЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 09:41. Возгорание возникло в одном из торговых павильонов. 

Пожар потушили в 10:20. 

В скорую помощь обратился один человек с легкой степенью отравления, но от госпитализации он отказался. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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