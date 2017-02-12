Трагедия в Киеве: в полиции сообщили подробности - видео
В ГУ Нацполиции Киева сообщили подробности трагедии, в результате которой женщина выбросила своего сына окна 7 этажа, а потом прыгнула сама. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Женщина от травм, характерных при падении с высоты, погибла на месте, а ее трехлетний сын в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - отметили в пресс-службе.
Около 07:00 часов утра полицейские получили сообщение о том, что в Дарницком районе с седьмого этажа из окна квартиры выпали женщина и маленький ребенок.
"Предварительно установлено: женщина выбросила из квартиры трехлетнего сына и прыгнула сама", - сказал начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.
По его словам, полицейские установили личность погибшей, ее оказалась 31-летняя киевлянка.
"Когда полицейские попытались попасть в квартиру, то двери были закрыты, поэтому их пришлось взламывать. Сейчас в квартире работает следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе.
Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии.
12 февраля сообщалось, что в Дарницком районе Киева женщина, из окна седьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота, а после этого выпрыгнула сама.
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