Трагедия в Киеве: в полиции сообщили подробности - видео

Причины инцидента пока неизвестны, сказали в Нацполиции

В ГУ Нацполиции Киева сообщили подробности трагедии, в результате которой женщина выбросила своего сына окна 7 этажа, а потом прыгнула сама. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Женщина от травм, характерных при падении с высоты, погибла на месте, а ее трехлетний сын в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - отметили в пресс-службе.

Около 07:00 часов утра полицейские получили сообщение о том, что в Дарницком районе с седьмого этажа из окна квартиры выпали женщина и маленький ребенок.

"Предварительно установлено: женщина выбросила из квартиры трехлетнего сына и прыгнула сама", - сказал начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

По его словам, полицейские установили личность погибшей, ее оказалась 31-летняя киевлянка.

"Когда полицейские попытались попасть в квартиру, то двери были закрыты, поэтому их пришлось взламывать. Сейчас в квартире работает следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии.

12 февраля сообщалось, что в Дарницком районе Киева женщина, из окна седьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота, а после этого выпрыгнула сама.

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