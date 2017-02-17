В Киеве экс-сотрудник СБУ получил 13 лет тюрьмы за убийство
В Киеве экс-сотрудника СБУ приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс, было совершено в начале 2015 года в квартире дома по ул. Андреевской на Подоле.
Досудебное расследование указанного происшествия проводили следователи столичной прокуратуры.
Прокурор в суде предоставил неопровержимые доказательства того, что обвиняемый, находясь в квартире 49-летнего председателя правления известной страховой компании, на почве длительных неприязненных отношений нанес последнему многочисленные травмы, в результате которых потерпевший скончался на месте происшествия.
С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда указанное лицо признано виновным по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство - и приговорен к 13 годам лишения свободы.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
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