В Киеве 18-22 февраля ограничат движение транспорта: список улиц
В Киеве в связи с мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции достоинства и чествованию памяти Героев Небесной сотни, на пять дней ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Об этом сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.
Согласно сообщению, 18-22 февраля с 07:00 и до окончания мероприятий движение будет перекрыто на следующих улицах:
- ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до дома №3 на Крещатике);
- ул. Михайловская (на отрезке от Крещатика до пересечения с ул. Костельной);
- ул. Архитектора Городецкого, Ольгинская и Институтская (на отрезке от Аллеи Героев Небесной сотни до перекрестка улиц Институтской и Шелковичной).
Как отмечают в КГГА, на время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по указанным улицам.
16 февраля 2017 года начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в столице с 18 по 22 февраля планируется проведение 13 массовых акций, ожидаемое количество участников - до 100 тысяч человек.
Порядок в городе в эти дни будут охранять 6 тысяч правоохранителей.
Читайте также: Дни памяти Небесной сотни: в Киеве усилят охрану порядка
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:24
-
15:23
-
14:29
-
14:47
-
14:45