В Киеве 18-22 февраля ограничат движение транспорта: список улиц

Ряд центральных улиц перекроют в связи с проведением мероприятий, посвященных третьей годовщине Майдана и чествованию памяти Героев Небесной сотни

В Киеве в связи с мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции достоинства и чествованию памяти Героев Небесной сотни, на пять дней ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Об этом сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.



Согласно сообщению, 18-22 февраля с 07:00 и до окончания мероприятий движение будет перекрыто на следующих улицах:



- ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до дома №3 на Крещатике);



- ул. Михайловская (на отрезке от Крещатика до пересечения с ул. Костельной);



- ул. Архитектора Городецкого, Ольгинская и Институтская (на отрезке от Аллеи Героев Небесной сотни до перекрестка улиц Институтской и Шелковичной).



Как отмечают в КГГА, на время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по указанным улицам.

16 февраля 2017 года начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в столице с 18 по 22 февраля планируется проведение 13 массовых акций, ожидаемое количество участников - до 100 тысяч человек.

Порядок в городе в эти дни будут охранять 6 тысяч правоохранителей.

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