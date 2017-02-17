В метро на Виноградарь будут вертикальные тоннели - КГГА

Эта часть "зеленой" ветки метро будет проектироваться, как линия мелкого залегания

В части ответвления от станции метро Мостицкая в Киеве, строительство которой планируют начать в этом году, построят "вертикальные тоннели", по которым поезда будут проезжать друг над другом. Об этом сказал председатель постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы КГГА Алексей Окопный, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Такая технология будет впервые использована в столице.

"В части ответвления от станции Мостицкая на Виноградарь запланированы так называемые вертикальные подземные туннели, то есть они будут расположены друг над другом, а не параллельно, как мы привыкли. Такое техническое решение предлагается потому, что дорожный коридор на улице Межевой достаточно узок и насыщен инженерными коммуникациями. Оно не является новым в мире, но в столице до сих пор не применялось", - сказал Окопный.

Эта часть "зеленой" ветки метро будет проектироваться, как линия мелкого залегания. Самая глубокая ее часть начнется на Сырце на глубине около 40 метров и будет постепенно приближаться к поверхности в районе станции Мостицкая, которая запланирована на пересечении улиц Межевой, Белицкой и Северо-Сырецкой.

Следующая станция Проспект Правды будет соответственно на перекрестке проспекта и Межевой.

Первую очередь из указанных двух станций планируют сдать в эксплуатацию в конце 2019 года.

Вилочные ответвления на Виноградарь также будут состоять из двух станций и электродепо. Они являются второй очередью строительства этого участка Сырецко-Печерской линии. Третья и последняя очередь - строительство станций Ветряные горы и Площадь Т. Шевченко.

Как сообщалось ранее, строительство метро на Виноградарь начнется в конце декабря 2017 г.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.