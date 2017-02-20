В центре Киева у прохожих изъяли пистолет и взрывное устройство

На Крещатике у 20-летнего прохожего обнаружили предмет, похожий на взрывной пакет. На место сразу вызвали специалистов взрывотехнической службы

В центре Киева полицейские во время проверки изъяли у прохожих светошумовую гранату, предмет, похожий на взрывное устройство, и стартовый пистолет с явными признаками переделки под боевое оружие. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киева.

"На улице Михайловской на фильтрационном пункте был остановлен киевлянин 1959 года рождения. У мужчины полицейские изъяли перемотанную скотчем светошумовую гранату и предмет, похожий на петарду. Кроме этого, к гранате были прикреплены шурупы и другие металлические предметы", - говорится в сообщении.





На Крещатике у 20-летнего прохожего обнаружили предмет, похожий на взрывной пакет. На место сразу вызвали специалистов взрывотехнической службы, которые сейчас проводят проверку устройства.





Также на Крещатике работники полиции у 18-летнего местного студента обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет с явными признаками переделки под боевое оружие. Его изъяли и направили на экспертизу.

Ранее сотрудники Национальной полиции задержали мужчину с гранатой на ул. Крещатик в Киеве.

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