Комиссия КГГА поддержала петицию в защиту уличных котов

Комиссия КГГА поддержала петицию о признании котов частью экосистемы и через месяц в горсовете должны презентовать программу по защите бездомных котов

Комиссия по вопросам ЖКХ Киевской городской администрации поддержала петицию о признании котов частью экосистемы Киева. Об этом сообщает пресс-служба КМДА.



Комиссия поручила исполнительному органу горсовета разработать целостную программу реализации петиции и презентовать через месяц. Также вывод должны предоставить специалисты по соблюдению санитарных норм.



Автор петиции выступает за защиту бездомных котов. Речь идет о тех случаях, когда их замуровывают в подвалах жилых домов.



На заседании комиссии выступили также жители Днепровского района, которые против того, чтобы бродячие животные жили в подвалах и на крышах, потому что они могут распространять болезни.

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