Комиссия КГГА поддержала петицию в защиту уличных котов
Комиссия по вопросам ЖКХ Киевской городской администрации поддержала петицию о признании котов частью экосистемы Киева. Об этом сообщает пресс-служба КМДА.
Комиссия поручила исполнительному органу горсовета разработать целостную программу реализации петиции и презентовать через месяц. Также вывод должны предоставить специалисты по соблюдению санитарных норм.
Автор петиции выступает за защиту бездомных котов. Речь идет о тех случаях, когда их замуровывают в подвалах жилых домов.
На заседании комиссии выступили также жители Днепровского района, которые против того, чтобы бродячие животные жили в подвалах и на крышах, потому что они могут распространять болезни.
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