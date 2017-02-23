В Киеве полицейские предотвратили суицид молодой девушки

Женщина зацепилась и висела вниз головой в результате попытки прыгнуть с балкона на 25 этаже

В Киеве на улице Урловской патрульные полицейские спасли женщину, которая пыталась выпрыгнуть с 25-го этажа. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Вызов о женщине поступил правоохранителям 23 февраля около 2:00.

На месте происшествия полицейских встретил мужчина, который сообщил, что поссорился со своей сожительницей, после чего она ушла в неизвестном направлении. Патрульные, сестра женщины и неравнодушные граждане взялись обследовать прилегающую территорию.

Через некоторое время патрульные услышали крик на 25-м этаже дома. Когда они туда поднялись, то увидели женщину, которая висела на перилах балкона головой вниз и кричала.

"Инспектор патрульной полиции мгновенно среагировал на такие действия женщины, схватил ее за одежду и стащил на пол. Гражданка потеряла сознание", - отмечается в сообщении.

Инспекторы занесли женщину в квартиру, оказали домедицинскую помощь и привели в чувство. Женщина отказалась от помощи медиков и госпитализации. Присматривать за ней осталась ее сестра.

18 февраля, в Киеве столичные правоохранители и спецслужбы спасли 15-летнюю девушку, состоявшую в группах смерти, от суицида.

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