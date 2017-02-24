В Шевченковском районе Киева произошла стрельба, есть раненые
В четверг, 23 февраля, в Шевченковском районе Киева в результате конфликта между двумя мужчина один человек получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сообщение об инциденте поступило в полицию от медиков вчера, 23 февраля. Раненого 30-летнего мужчину доставили в больницу с ранением ноги. По его словам, телесные повреждения он получил от неизвестного во время конфликта.
Конфликт между мужчинами возник на улице Лермонтова. Подозроеваемый в стрельбе якобы намеренно повредил автомобиль оппонента, ударив по зеркалу заднего вида.
Сначала между мужчинами продолжалась словесная перепалка, затем злоумышленник достал оружие (предварительно - травматическое) - и произвел выстрелы. В результате пострадавший получил ранение ноги.
Прохожие, которые стали свидетелями происшествия, вызвали "скорую" и сообщили об инциденте в полицию.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает подозреваемого для задержания.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
21.02.17
19:30
-
16:58
-
16:00
-
15:44
-
15:14
Новости партнеров
- 93793
- 43507
- 42356
- 18115
- 17175