В Шевченковском районе Киева произошла стрельба, ранили мужчину

Инцидент произошел в Шевченковском районе Киева. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Начато уголовное производство по статье "хулиганство"

В четверг, 23 февраля, в Шевченковском районе Киева в результате конфликта между двумя мужчина один человек получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщение об инциденте поступило в полицию от медиков вчера, 23 февраля. Раненого 30-летнего мужчину доставили в больницу с ранением ноги. По его словам, телесные повреждения он получил от неизвестного во время конфликта.

Конфликт между мужчинами возник на улице Лермонтова. Подозроеваемый в стрельбе якобы намеренно повредил автомобиль оппонента, ударив по зеркалу заднего вида.

Сначала между мужчинами продолжалась словесная перепалка, затем злоумышленник достал оружие (предварительно - травматическое) - и произвел выстрелы. В результате пострадавший получил ранение ноги.

Прохожие, которые стали свидетелями происшествия, вызвали "скорую" и сообщили об инциденте в полицию.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает подозреваемого для задержания.

По информации Украинской правды, ранение получил помощник народного депутата Юрия Левченко.

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