В Киеве мужчина избил полицейского, патрульный выстрелил в него

Двое мужчин напали на полицейских во время вызова. Столичному правоохранителю пришлось открыть огонь из травматического оружия в нападавшего

В Киеве сотрудник полиции открыл огонь из травматического оружия по мужчине, ударившего его дважды в лицо. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Полицейские выехали на место происшествия по звонку женщины, которая сообщила, что двое неизвестных "под дверью ее квартиры угрожают ей физической расправой".

В подъезде дома полицейские увидели двух мужчин и показали им удостоверения. "Объяснить причины пребывания в подъезде и свои действия мужчины отказались. Зато один из них набросился с кулаками на полицейского. Он дважды ударил оперативника в лицо", - сказано в сообщении.

В ответ полицейский сделал предупредительный выстрел вверх. Это нападавшего не остановило и во время борьбы он получил ранения из травматического оружия.

Оба злоумышленника задержаны, раненному 28-летнему мужчине вызвали скорую для оказания необходимой медицинской помощи, его товарища - доставили в районное управление полиции.







Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате и раненого мужчину, и травмированного полицейского госпитализировали.

Открыто уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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