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В Киеве обрушился Шулявский мост: фото

27.02.2017 21:16
В Шевченковском районе Киеве обвалилась часть Шулявского моста, о пострадавших пока не сообщается
В Киеве обрушился Шулявский мост: фото

В Киеве обвалилась часть Шулявского моста. Об этом LIGA.net сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Можем подтвердить, что от моста отвалились несколько глыб", - сообщили в пресс-службе.

Поданным канала ICTV, мост продолжается обрушаться. Также сообщается, что обломки моста повредили одну машину.

Движение в направлении проспекта Победы ограничено, перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.

дополняется...

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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