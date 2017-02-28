В Киеве началась метеорологическая весна

Учитывая прогноз Укргидрометцентра, среднесуточные температуры в столице будут повышаться, отметили в Центральной геофизической обсерватории



"Начиная с 18 февраля, среднесуточная температура по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории ежедневно превышает 0°С, а это значит, что в Киев пришла на 11 дней раньше календарной метеорологическая весна", - говорится в сообщении.



Нынешняя зима закончилась 17 февраля и длилась с 29 ноября в общем 81 день, что на 24 дня короче климатической нормы.





"Учитывая прогноз Укргидрометцентра, среднесуточные температуры в столице будут повышаться, поэтому возвращение зимы невозможно, несмотря на прогнозы "самозваных синоптиков", - подчеркивается в сообщении.







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