В Киеве горела квартира вблизи Нацбанка и Кабмина

В Киеве произошел пожар на балконе квартиры в доме, расположенном на улице Институтской, неподалеку правительственного квартала

Во вторник, 28 февраля, на улице Институтской в Киеве произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает пресс-центр столичной Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о возгорании на балконе одной из квартир по Институтской, 14 поступило к спасателям в 12:01. На место происшествия выехали отделение пожарно-спасательной части.

Пожар произошел на балконе 4-го этажа, спасатели применили автолестницу, чтобы добраться до эпицентра возгорания.

"Выяснилось, что в квартире находились два человека преклонного возраста, которых вывели на свежий воздух. Медицинская служба осмотрела спасенных и не выявила никаких повреждений, которые могли бы стать причиной госпитализации", - сказано в сообщении.





В 12:53 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждены окна, деревянная обшивка балкона, холодильник, личные вещи.

Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.