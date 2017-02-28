В Киеве горела квартира вблизи Нацбанка и Кабмина
Во вторник, 28 февраля, на улице Институтской в Киеве произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает пресс-центр столичной Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
Сообщение о возгорании на балконе одной из квартир по Институтской, 14 поступило к спасателям в 12:01. На место происшествия выехали отделение пожарно-спасательной части.
Пожар произошел на балконе 4-го этажа, спасатели применили автолестницу, чтобы добраться до эпицентра возгорания.
"Выяснилось, что в квартире находились два человека преклонного возраста, которых вывели на свежий воздух. Медицинская служба осмотрела спасенных и не выявила никаких повреждений, которые могли бы стать причиной госпитализации", - сказано в сообщении.
В 12:53 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждены окна, деревянная обшивка балкона, холодильник, личные вещи.
Причина пожара устанавливается.
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