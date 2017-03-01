Между парками в центре Киева планируют построить пешеходный мост
В Киеве между парками Крещатый и Владимирская горка построят мостовой пешеходно-велосипедный переход, который позволит организовать безопасный пешеход и велосипедное движение. Заказчиком работ определено КП Инженерный центр. Соответствующее распоряжение №218 подписал мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
КП Инженерный центр поручили получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную организации для выполнения работ, получить разрешение Министерства культуры, Департамента культуры КГГА и Министерства экологии и природных ресурсов на проведение работ.
Финансирование работ будет выполняться в соответствии с Программой экономического и социального развития Киева.
27 февраля 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода.
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Мэр столицы Виталий Кличко причиной обрушения назвал "коррозию бетона консоли и чрезмерную динамику от тяжеловесного транспорта или удара". При этом глава города подчеркнул, что путепровод не был признан аварийным.
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