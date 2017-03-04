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В Киеве сегодня из-за футбольного матча усилят охрану порядка

04.03.2017 11:30
Во время матча Динамо - Олимпик охрану порядка будут обеспечивать 268 полицейских. Также вечером могут ограничить вход на три станции метро в центре
В Киеве сегодня из-за футбольного матча усилят охрану порядка

В связи с матчем Премьер-лиги между киевским Динамо и донецким Олимпиком, который состоится сегодня, 4 марта, на столичном НСК Олимпийский, в Киеве усилят охрану общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

Согласно сообщению, во время игры охрану порядка будут обеспечивать 268 правоохранителей. Кроме прилегающей к стадиону территории, усиленные наряды полиции будут нести службу на остановках общественного транспорта и в метро.

"Правоохранители призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения", - отметили в полиции.

Также в связи с матчем сегодня вечером возможны некоторые изменения в работе метро.

"После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход для пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - сообщили в пресс-службе КП Киевский метрополитен.

Начало матча Динамо - Олимпик запланировано на 17:00.

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26 февраля 2017 года сообщалось, что Киевский метрополитен откажется от жетонов до конца текущего года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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