Экс-вице-президента Киевгорстроя будут судить в Киеве

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт против экс-вице-президента Киевгорстроя, подозреваемого в выведении средств компании на Кипр

Прокуратура Киева завершила расследование и направила в суд обвинение против бывшего вице-президента Киевгорстроя, подозреваемого в махинациях на сумму более 70 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В прокуратуре утверждают, что по вине экс-чиновника в 2010 году из коммунальной собственности незаконно выбыли контрольные пакеты акций 34 корпоративных предприятий на сумму более 70 млн грн.

Подозреваемый, по данным правоохранителей, находясь на посту вице-президента Киевгорстроя, растратил имущество компании путем "безвозмездного списания ценных бумаг" в пользу шести фирм, зарегистрированных на Кипре.

Экс-чиновнику также инкриминируется подстрекательство другого чиновника к совершению служебного подлога, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Обвинительный акт против экс-чиновника Киевгорстроя направлен в Печерский суд Киева для рассмотрения по существу.

По искам столичной прокуратуры незаконно отчужденные акции Киевгорстроя уже возвращено законному владельцу, подчеркнули в прокуратуре.

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