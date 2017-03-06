Экс-вице-президента Киевгорстроя будут судить в Киеве
Прокуратура Киева завершила расследование и направила в суд обвинение против бывшего вице-президента Киевгорстроя, подозреваемого в махинациях на сумму более 70 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В прокуратуре утверждают, что по вине экс-чиновника в 2010 году из коммунальной собственности незаконно выбыли контрольные пакеты акций 34 корпоративных предприятий на сумму более 70 млн грн.
Подозреваемый, по данным правоохранителей, находясь на посту вице-президента Киевгорстроя, растратил имущество компании путем "безвозмездного списания ценных бумаг" в пользу шести фирм, зарегистрированных на Кипре.
Экс-чиновнику также инкриминируется подстрекательство другого чиновника к совершению служебного подлога, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Обвинительный акт против экс-чиновника Киевгорстроя направлен в Печерский суд Киева для рассмотрения по существу.
По искам столичной прокуратуры незаконно отчужденные акции Киевгорстроя уже возвращено законному владельцу, подчеркнули в прокуратуре.
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