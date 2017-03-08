Нападение на марш в Киеве: полиция отпустила задержанных
Четырех задержанных за попытку нападения на феминистический марш в Киеве отпустили из Шевченковского отдела полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает Hromadske.ua.
По словам Блищик, на всех составили протокол об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство".
Сегодня в центре Киева по случаю Международного женского дня прошел феминистический марш под названием "Нет насилию всех форматов, от роддомов в военкоматы". Участники марша прошли по центру города от Софиевской площади до Киевской городской госадминистрации.
По данным СМИ, в ходе марша полиция задержала четырех человек, которые пытались зеленкой и кефиром облить участников марша.
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