Киевлянам обещают качественно новый пляжный сезон

Плесо внедряет новый вид активного отдыха на воде: сапбординг - разновидность серфинга, обещает проведение бесплатных занятий для 20 тыс. детей в год

Коммунальное предприятие Плесо планирует существенно разнообразить пляжный досуг киевлян предложениями активного отдыха и бесплатных занятий для детей. А также обещает, что открытие сезона этого года будет качественно отличаться от предыдущих. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Специалисты Плесо внедряют новый вид активного отдыха на воде: сапбординг - разновидность серфинга. Также обещают проведение бесплатных занятий для 20 тыс. детей в год, организацию работы детских кружков по гребле со специализированным детским снаряжением.

"Новый отдых будет доступен каждому, благодаря низкой стоимости проката комплекта снаряжения, а льготные категории населения и дети из социально незащищенных семей смогут воспользоваться им бесплатно. Пенсионеры и студенты также получат скидки. Планируется создать специальные условия и инфраструктуру для инвалидов", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, для всех желающих будет разработано более 100 км водных маршрутов. Кроме того планируют водные туристические маршруты связать с велосипедной инфраструктурой. Для комфорта передвижения обеспечат 10-12 объединенных пунктов проката. Снаряжение можно будет взять в одном пункте проката сети, а сдать - в другом (Гидропарк, Осокорки, Корчеватое, Оболонь).

В рамках проекта откроют центры семейного активного отдыха на воде, организуют соответствующие условия для приема инвалидов (пандус со спуском к воде, бесплатный прокат).

Проект по созданию социальной и спортивной инфраструктуры будет реализовываться за счет инвестора. Ожидается привлечение более 1 млн грн инвестиций в благоустройство зеленых и пляжных зон столицы.

Реализация проекта позволит обеспечить благоустройство и постоянный уход за более чем 1 тыс. метров прибрежной зоны на пляжах Киева и очистку сотен гектаров водной акватории от мусора.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.