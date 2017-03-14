Митинг в Киеве: офис Ахметова и Альфа-Банк забросали камнями
В центре Киева участники добровольческого движения ОУН организовали акцию протеста и устроили потасовку возле здания, в котором находится офис бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщает Укринформ.
В момент когда к зданию подошла колонна митингующих, его окружил кордон из патрульных полицейских и бойцов Нацгвардии.
Отмечается, что участники акции бросали камни и петарды в окна здания. Также митингующие жгли файеры и дымовые шашки. Однако ни одного окна разбить не удалось.
Издание отмечает, что идти к офису Ахметова собравшихся на Майдане Независимости митингующих призвал глава добровольческого движения ОУН Николай Кохановский.
У офиса Ахметова было несколько сотен митингующих, отмечают журналисты.
Фото: twitter.com/zoreslav4yk
По данным Hromadske.ua, участники акции также устроили потасовку у одного из отделений "Альфа-банка" в центре Киева и забросали его камнями.
Издание отмечает, что сторонники блокады оккупированного Донбасса сначала организовали акцию на Майдане независимости, а затем присоединились к акции протеста Коханивского.
Фото: pravda.com.ua
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