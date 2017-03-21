Бизнесмен незаконно устроил ресторан в парке - прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против директора ЧП, который занял 0,06 га земли на ул. Шамрыло и устроил на участке заведение общепита

В Киеве будут судить предпринимателя, который незаконно устроил ресторан в Сырецком парке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия, который самовольно занял 0,06 га земли на ул. Т. Шамрыло и устроил на участке заведение общественного питания.

Как выяснилось, указанный земельный участок включен в программу развития зеленых зон столицы. Кроме того участок частично попадает на территорию существующего парка Сырецкий и является охранной зоной вокруг объекта энергетической системы. Несмотря на это служащий частного общества самовольно занял землю, построив на ней ресторанный комплекс.

Кроме того, с целью регистрации объекта недвижимости, директор общества подписал, а в дальнейшем зарегистрировал в Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля декларации о начале и готовности объекта к эксплуатации, содержание которых не соответствовало действительности.

Действия служащего квалифицированы по ч.2 ст.197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что суд вернул Киеву землю на Троещине стоимостью более 4 млн грн.

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