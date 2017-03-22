За повреждение памятника Щорсу в Киеве откроют уголовное дело
По факту повреждения памятника командиру Красной армии Николаю Щорсу будет открыто уголовное производство. Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на главного специалиста Департамента культуры в КГГА Вартана Азатьяна.
"Этот памятник монументального искусства национального значения находится на балансе департамента культуры КГГА и является коммунальной собственностью. Вчера было повреждено коммунальное имущество. По данному факту на основании заявления департамента культуры будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса Украины относительно повреждения памятника", - отметил Азатьян.
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