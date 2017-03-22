В центре Киева 1 апреля временно запретят движение транспорта

1 апреля с 19:00 до 23:00 запретят движение транспорта по ул. Малой Житомирской, Софийской, пер. Рыльскому, Владимирскому проезду и ул. Владимирской

На некоторых улицах в центральной части Киева 1 апреля в связи с проведением фестиваля Французская весна в Украине на Софийской площади будет временно запрещено движение всех видов транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

1 апреля с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по ул. Малой Житомирской, Софийской, пер. Рыльскому, Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской).

На время проведения мероприятия работа маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит через место проведения фестиваля, будет изменена.

В КГГА отмечают, что движение транспорта на ул. Крещатик 1 апреля с 19:00 до 22:00 будет разрешено.

Также, в связи проведением Французской весны в Украине, будет отключено наружное освещение на Софийской площади и ул. Владимирской с 20:00 31 марта до 01:00 1 апреля и с 20:00 до 22:00 1 апреля.

В течение апреля в Украине будет проходить 14-й культурный фестиваль Французская весна. 1 апреля на Софийской площади французская компания Deus Ex Machina презентует спектакль "Галилео".

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