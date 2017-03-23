В центре Киева произошла cтрельба: фото
23.03.2017 12:28
В полиции Киева информацию о стрельбе уточняют
Фото: соцсети
В центре Киева на пересечении улиц Пушкинской недалеко от гостиницы Premier Palace произошла стрельба.
Информация о жертвах и раненых уточняется.
Очевидцы сообщают LIGA.net , что было слышно несколько выстрелов.
"Сейчас информацию уточняем", - отметила LIGA.net спикер полиции Киева Оксана Блищик.
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