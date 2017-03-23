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В центре Киева произошла cтрельба: фото

23.03.2017 12:28
В полиции Киева информацию о стрельбе уточняют
В центре Киева произошла cтрельба: фото
Фото: соцсети

В центре Киева на пересечении улиц Пушкинской недалеко от гостиницы Premier Palace произошла стрельба.

Информация о жертвах и раненых уточняется.

Очевидцы сообщают LIGA.net , что было слышно несколько выстрелов.

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"Сейчас информацию уточняем", - отметила LIGA.net спикер полиции Киева Оксана Блищик.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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