В Киеве на метро Вокзальная у пассажира изъяли пять гранат

Во время личного досмотра в сумке у мужчины нашли дымовую шашку, 100 патронов калибра 7,62 мм, 2 гранаты Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 9 запалов и 2 ножа

Полиция изъяла пять гранат у пассажира на станции метро Вокзальная в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Во время несения службы на станции метро Вокзальная сотрудник управления полиции метрополитена заметил в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласил в комнату полиции.

"Во время личного досмотра следственно-оперативная группа обнаружила в его сумке дымовую шашку, сотню патронов калибра 7,62 мм, две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, девять запалов и два ножа", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали молодого человека, 22-летнего выходца из Хмельницкой области.

В полиции отметили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Сам задержанный утверждает, что оружие и боеприпасы он нашел в поезде, в котором ехал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

2 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 480 тыс. грн 29-летнему военнослужащему-контрактнику, который в киевском метро перевозил большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ.

Во время задержания на станции Житомирская у него обнаружили и изъяли 391 патрон калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки общим весом 12 кг, 1 запал к тротиловым шашкам, гранату РГД-5, 81 детонатор.

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