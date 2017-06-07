В Киеве горит Высший административный суд

В данный момент происходит эвакуация работников суда и посетителей

В Высшем административном суде Украины, который расположен в Киеве на ул. Московской, 8, корпус 5, начался пожар. Об этом сообщается на сайте суда.

"Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара. Происходит эвакуация работников суда и посетителей", - говорится в сообщении.

6 июня в Днепровском районе Киева, на улице Профсоюзной, 21 горел частный жилой дом.

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