В Киеве горит Высший административный суд
07.06.2017 13:25
В данный момент происходит эвакуация работников суда и посетителей
В Высшем административном суде Украины, который расположен в Киеве на ул. Московской, 8, корпус 5, начался пожар. Об этом сообщается на сайте суда.
"Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара. Происходит эвакуация работников суда и посетителей", - говорится в сообщении.
6 июня в Днепровском районе Киева, на улице Профсоюзной, 21 горел частный жилой дом.
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